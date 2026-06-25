記者団の取材に応じるルビオ米国務長官＝24日、クウェート（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は24日、米国とイランの最終合意に向けた実務者協議がスイスで30日にも開かれる可能性があると明らかにした。原子力エネルギーの専門家らによる「技術レベルの協議」だといい、主要議題である核問題に関する議論を本格化させるとみられる。訪問先のクウェートで記者団の取材に応じた。ルビオ氏によると、実務者協