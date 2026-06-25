サッカー日本代表に似ていると評判の芸人らのモノマネ芸人らのグループのFW前田大然をマネる前田大自然ことタクシー運転手藤本亮さん（40）とMF伊東純也を意識する似東JOKER純也こと芸人萩原拓也（44）が24日午後（日本時間25日早朝）米ダラスフォートワース空港で合流した。2人はサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本代表とスウェーデン代表の試合を試合会場でスタンド応援する。それぞれ入手した