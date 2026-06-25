お笑いタレントの千原ジュニアが24日、自身のInstagramを更新し、かねてより親交があるBLANKEY JET CITY元メンバーでドラマー、中村達也の楽屋を訪問したことを報告した。【写真】千原ジュニア、伝説的ドラマーと2ショット衝撃的な“手のひら”もかねてより影響を受けたバンドとしてブランキーを挙げるなどファンで知られ、自身のYouTubeチャンネルに中村とのトーク動画を何度か公開していたジュニア。この日は、「昨日行っ