元サッカー選手で現サッカー解説者の林陵平が23日、自身のInstagramを更新し、現在開催中の「2026FIFAワールドカップ」（以下、W杯）北中米大会にて訪れている現地で、同じJリーグ・東京ヴェルディユース（育成組織）出身の俳優・竹内涼真との2ショットを公開した。【写真】竹内涼真だけじゃない！「実はサッカーが上手かった芸能人」11人のフォトギャラリー最近ではヒットしたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS