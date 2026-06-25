趣里が主演する7月23日スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、レギュラーキャストが一挙解禁。奥貫薫、秋元才加、加治将樹、田辺誠一、吹越満らの出演が明らかになった。【写真】趣里、眞栄田郷敦、板垣李光人ら『大空港〜GATE24〜』キャスト陣本作は、社会派・痛快空港エンターテインメントドラマ。趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集め