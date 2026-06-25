松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演する7月14日スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）より、本作のために生み出されたオリジナルキャラクターが公開された。【写真】『君の好きは無敵』のために誕生したオリジナルキャラたち本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏