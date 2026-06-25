唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の最終回が24日に放送され、感動的なラストシーンを迎えると、ネット上には「愛が大きすぎる」「ウルッとした〜」「泣いた」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】唐田えりか演じるヒロイン・光『102回目のプロポーズ』最終回より婚約者の