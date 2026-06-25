２０２０年に亡くなった美容家の佐伯チズさん（享年７６）の公式インスタグラムに、生前の写真が投稿された。２５日までに更新され「６月２３日は８３歳の誕生日です」と伝える。「佐伯チズの夢『ひとりでも多くの方をキレイに』小さな一歩ですが今日もその夢に近づくために頑張れるのは、先生のお陰です。弟子には『感謝の日』」とチズさんへの思いを記す。「先生、お誕生日おめでとうございます。そして、いつもありがとう