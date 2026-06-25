◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル・稍重）上半期の古馬短距離王決定戦、第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１は２４日、浦和競馬場のダート１４００メートルで１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われ、２番人気のロードフォンス（横山和）が最後の直線で早めに抜け出し、初のＪｐｎ１制覇を果たした。１番人気のウィルソンテソーロが追い込んで２着、８番人気で大