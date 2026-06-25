メ～テレ（名古屋テレビ） 24日夜、愛知県と三重県の国道1号で子どもが車にはねられる事故が相次ぎ、男子高校生が死亡、小学生の男の子が重傷です。 24日午後8時40分ごろ、豊川市宿町の国道1号の信号交差点で、自転車に乗っていた男子高校生（15）が道路を横断していたところ、直進してきた乗用車にはねられました。 男子高校生は病院に運ばれましたが、頭を強く打っていて約1時間後に死亡が確認されました。