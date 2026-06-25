◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝岡島智哉】Ｆ組２位の日本代表は、同３位のスウェーデン代表と対戦する。スウェーデンを率いるポッター監督の前日会見が試合会場のダラス競技場で行われ、地元メディアからは、守備面の課題に対する言及が相次いだ。チームは第２戦オランダ戦で守備が崩壊し、大量５失点。クロスへの対応に遅れを取る