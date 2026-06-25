椎名林檎がフジテレビ系木曜劇場『ラストノート』ドラマ主題歌にして新曲「裸」を書き下ろしたことが発表となった。椎名はこれまでも、連続テレビ小説『カーネーション』(NHK／2011年)の主題歌『カーネーション』、『ヤスコとケンジ』(日テレ系／2008年)の主題歌『雨傘』、『熱海の捜査官』(テレ朝系／2010年)の主題歌『天国へようこそ』、『カルテット』(TBS／2017年)の主題歌『おとなの掟』など、鮮烈な印象を残す数多くの主題歌