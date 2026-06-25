大ヒットドラマ「梨泰院クラス」などで知られる韓国の人気俳優パク・ソジュンがＢＴＳ・Ｖらとのプライベートショットを公開した。２５日までに「あれこれ」とインスタグラムを更新。ブラックスーツに身を包んだ自身のショットや、ミラーボールが輝くクラブ内でＶ、俳優のパク・ヒョンシクと撮影した３ショットなどをアップした。この投稿にはＶも「いいね！」の反応。フォロワーからは「この３ショット、たまらない！」「幸