台風7号は26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美を直撃し、27日(土)には九州から関東に接近するおそれがあります。台風8号は27日(土)には紀伊半島沖で熱帯低気圧に変わりますが、活発な雨雲が東海や関東にかかるでしょう。また、本州付近に延びる梅雨前線の活動が活発で、台風接近前から九州から関東でも大雨となるでしょう。台風7号と8号が北上梅雨前線が活発化台風7号は26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近し