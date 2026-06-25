記事ポイント龍ケ崎市初の天然温泉日帰り施設「湯舞音 龍ケ崎店」が2026年6月にオープン8周年6月20日〜30日の10日間、ライブ・ビンゴ大会など参加型イベントを多数開催入浴回数券購入で岩盤浴優待券がもらえるキャンペーンを実施 楽久屋が運営する天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」(茨城県龍ケ崎市)が、2026年6月にオープン8周年を迎えます。地域への感謝を込めた「オープン8周年記念イベント」が6月20日(土)〜30日(火)の期間に開