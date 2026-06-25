記事ポイントプロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックスの3菌アプローチを1本に配合80種類の野菜・果物・穀物由来発酵素材を配合ベリー風味スティックタイプで着色料・合成保存料・白砂糖不使用 空メディックが、外食や食事の乱れが続く日常にそったサプリメント「RESE-T INNER（リセットインナー）」を2026年5月20日にリニューアル発売しました。3つの菌由来成分を追加配合し、毎日のコンディション管理