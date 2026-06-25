記事ポイントHOTEL R9 The Yard 鞍手、2026年7月25日に福岡県鞍手町で開業鞍手工業団地まで車5分のビジネス拠点客室ごと被災地へ移設できるレスキューホテル機能 デベロップは、福岡県鞍手郡鞍手町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 鞍手」を2026年7月25日(土)に開業します。福岡県内8店舗目となる今回の拠点は、工業集積地への出張・長期滞在需要に対応するとともに、有事には九州エリアの防災拠点としても機能します。&#