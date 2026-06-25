記事ポイント連載8周年記念コラボがアトレ秋葉原1で2026年8月7日〜20日に開催あおのなち先生の描き下ろしイラストを使ったグッズ販売やハズレなし抽選会を実施シーナ＆ミミの完全録り下ろし特別ボイスが館内放送で楽しめる 一迅社は、百合漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』の連載8周年を記念し、アトレ秋葉原とのコラボレーションイベントを開催します。「きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre