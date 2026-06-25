記事ポイント微粒子スムースパウダーがレフ板効果でつるんとしたなめらか肌にフィットゲル処方で密着・ヨレにくくメイク中も潤いが続くカラーレスタイプを2026年8月20日より数量限定発売 ハーバー研究所が、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地『なめらか美肌ベース』を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。通信販売（オンラインショップ）および全国のショップハーバーで購入できます。 HABA