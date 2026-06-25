【西・東日本は激しい雨】きょう（木）は西日本と東日本の広範囲で激しい降り方になりそうです。九州北部ではすでに400ミリを超える大雨になっています。土砂災害の危険度が非常に高まっているところがありますので、崖の近くには近づかないようにしてください。24時間予想雨量は、あす（金）朝にかけての多いところで▼九州北部250ミリ、▼近畿、四国200ミリ、▼東海、九州南部180ミリ、▼関東甲信120ミリ、▼沖縄100ミリです。九