開催中の北中米W杯。グループAの韓国は、チェコとの初戦で2-1と逆転勝ちするも、第2戦でメキシコに0-1で敗れた。25日10時（日本時間）より、南アフリカとのグループ最終戦に挑む。【画像】選手時代はスターだったが…韓国で批判を集めている代表監督実は、開幕前より現地では「韓国代表は弱くなった」「盛り上がっていない」という声が上がっていた。一体なぜか？『なぜ日本サッカーは強くなったのか ‟神とサッカー“