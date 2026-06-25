“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは、八幡市長の川田翔子さんと芦屋市長の郄島崚輔さんです。【画像】女性として史上最年少で市長となった川田八幡市長は5月に産休を表明◆◆◆市長は「めちゃくちゃ面白い仕事」川田有働さん、郄島さんは放っておくとずっとしゃべり続けるので気をつけたほうがいいです。郄島よう言いますね〜。ビ