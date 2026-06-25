自宅で本格的なカフェの味を手軽に楽しめる全自動のコーヒーメーカーは、おうち時間を豊かにしてくれる存在として人気が高まっています。ただ、10万円を超えるようなモデルが多く、興味があっても「さすがにそこまでは…」とためらってしまう人もいるはず。そんな中で注目したいのが、山善から登場した「全自動コーヒーマシン」（実勢価格：6万9800円前後）です。7万円を切る価格ながら、挽きたての豆の香りがふわっと広がるコーヒ