チョイスホテルズジャパンは、「HOTEL GEOMETIQ Osaka Umeda, an Ascend Collection Hotel」を7月16日に開業する。建物は地上11階、地下1階建て。客室は全132室で全室禁煙とする。浴室は1418サイズのユニットバスを採用した。一部客室には、フランスのホテルベッドブランド「スランバーランド」の幅140センチメートルのベッドや3点分離型バスルームを備えた。館内は1920年代から1930年代までのアール・デコ様式と大阪・梅田の歴史