「何度言っても勉強しない」「ついガミガミ怒ってしまう」。そんな悩みを抱える親は少なくありません。しかし実は、子どもが勉強するかどうかは、勉強法やしつけ以前に、家庭の“ある状態”によって大きく左右されるそうです。家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんが語ったのは、「子育ての問題の多くは、子どもではなく大人側の心理的安全性にある」という意外な事実でした。毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で明かされた