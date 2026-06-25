現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｂ組）で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とカタール代表がシアトル・スタジアムで激突した。序盤から相手を押し込んで主導権を握ったのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ。長短のパスやサイドからのクロスを織り交ぜながら相手守備陣を揺さぶり、29分に先制する。バシッチからのパスを受けたアライベコビッチが、カットインしてペナルティエリア外から右