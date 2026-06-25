他人と比較してしまうのは「頭がお暇」だからです。コンプレックスは無理に解消せず自分の一部として受け入れましょう。悩みに執着するのではなく「自分がどうなりたいか」という目標に意識を向け、目の前の行動に集中することが大切です。ネガティブな感情は一旦脇に置き、やりたいことに向かって小さな行動を重ねることで自信が生まれます。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）他人と比較してしまう悪循環から抜け出す方