中東情勢の悪化でさまざまな物価が高騰するなか、道内のガソリン価格は、ほぼ横ばいです。6月25日から政府による補助金は12円以上縮小されます。24日に発表された道内のレギュラーガソリン平均小売価格は、22日時点で1リットルあたり170.8円となり、前の週より0.1円高いもののほぼ横ばいです。アメリカとイランが戦闘終結に向けた協議を始め、ホルムズ海峡の自由通行の期待が反映されたことで原油価格は大幅に下落しています