北海道・岩見沢警察署は2026年6月24日、傷害の疑いで伊達市に住むアルバイト従業員の男(53)を逮捕しました。男は6月3日午後9時ごろ、三笠市のダム工事現場で、同僚の男性(60)に対し、顔面を殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男性と現場責任者が「暴力を受けた」と来署して事件が発覚しました。男性は左顔面の打撲や鼻の骨折など、全治1か月の重傷です。警察によりますと、男性と男はダムに乗り入れるダン