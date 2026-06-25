All Aboutが実施している「今年買って、想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月3日に回答のあった、千葉県在住46歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ハリネズミ年齢・性別：46歳・女性同居家族構成：本人、夫、子ども2人居住地：千葉県住居形態：持ち家（戸建て）職業：パート・アルバイト世帯年収：本人120万円、配偶者800万円現預金：1000万円リスク資産：600万円リスク資産の