行き先のかなり手前で、間違えてバスを降りてしまった若い二人。【まさかの結末】「ホンマにあかんヤツやコレ」。助けを求めた私は、見知らぬ人の車に乗せられた寂しげな夜道を、不安な気持ちいっぱいで歩いていたら突如、車がストップして――。60代女性読者・Oさんの思い出。＜Oさんからのおたより＞50年程前、私が19歳の夏休みに友人と二人で伊豆に旅行に行った時のことです。下田の国民休暇村に行くのにバス停で降りました。し