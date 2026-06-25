『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“盗撮ハンター”自らも盗撮かスマホには盗撮動画が…」についてお伝えします。◇◇◇24日、検察に身柄を送られた野村裕章容疑者（53）。警視庁によりますと、事件が起きたのは去年5月、東京・台東区の浅草寺。女性を盗撮していた50代の男性を野村容疑者が取り押さえ、「お前、盗撮していただろ」「カネだ、100万円」などと現金を脅し取ろうとした疑いがもたれています。