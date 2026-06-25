25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』で、3人組グループ・Number_iのデジタルアルバム『3XL［EP］』が、『作品別売上数部門』の『デジタルアルバムランキング』において1位を獲得。Number_iが、同ランキング史上初となる3年連続1位の快挙を達成しました。『3XL［EP］』は4月27日に配信開始され、5月11日付の『オリコン週間デジタルアルバムランキング』において、今年度最高初週ダウンロード数となる3.0万ダウンロードで1位