「広島（雨天中止）巨人」（２４日、マツダスタジアム）広島・辰見鴻之介内野手（２５）が２４日、広島県廿日市市の大野練習場でリハビリをスタートさせ、最短となる７月３日の１軍復帰に意欲を示した。２０日のヤクルト戦で二盗を試みた際、左膝を強打。「左膝内側側副靱帯損傷」と診断され、２３日に出場選手登録を抹消された。１軍完走の目標は断たれたものの、闘志は一切衰えていない。１軍復帰への道筋は、はっきりと見