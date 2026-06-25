人間関係の悩みは何が原因か。ワンキャリア取締役の北野唯我さんは「多くの人は、無意識に『他人は自分の思い通りに動くべき』という過度な期待を抱いている。その期待を手放すだけでストレスは激減する」という――。※本稿は、北野唯我『仕事を好きになる技術』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yagi-Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yagi-Studio■「人間関係のストレス」の根源