映画『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』が、6月26日から8月25日まで、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で無料配信される。7月24日に劇場公開される最新作『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』の公開を記念したもので、対象機種を導入している全国のカラオケルームで楽しめる。○2012年公開『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』を無料配信『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』は、2012年に公