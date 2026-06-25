地方の中小企業が売上を伸ばすにはどうすればいいか。福井市に本社を置くユニフォームネクスト2代目社長の横井康孝さんは「わが社の場合、飲食店ユニフォームという王者不在のニッチな市場で圧倒的な1位を目指すことにより、売上98億円まで成長することができた」という――。※本稿は、横井康孝『小さな会社は戦略が9割』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／koumaru※写真はイメー