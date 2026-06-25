美人気象予報士の美スタイルが話題になっている。２５日までに自身のインスタグラムを更新したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。「気まぐれお天気コーデ」と記し、コーディネートショットを披露した。穂川は黒のデコルテ全開なワンピースに白のジャケットを合わせたファッションを披露。さらに、ピスタチオ色のカバンを合わせ、大人コーデを披露した。続けて「６/２５の関東のお天気は雨の一