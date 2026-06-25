ヤクルトの林田哲哉球団代表取締役社長兼オーナー代行が２４日、池山隆寛監督（６０）に来季も指揮を任せる方針を示した。都内で開かれたヤクルト本社の株主総会後、「（来年も）やってもらいますよ」と語った。１年目の池山監督は昨年の就任時に複数年契約を結んでいた。チームは２４日時点で３６勝３１敗１分けの３位。同率首位の阪神、巨人に０・５ゲーム差で激しい争いを展開している。昨季は最下位に沈み、主砲の村上もポ