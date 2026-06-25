ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２５日に放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーは静岡・下田市から中継生出演した。「出張安住がいく」コーナーで安住アナは下田市の稲生沢川の川辺から雨が降りしきる中、傘をさして登場。「きょうは伝統的なうなぎ漁を見ていただきたかったんですけれども、ご覧のように梅雨前線の影響で下田も昨日の夜１１時くらいから雨が降り始めましてすでに１０ミ