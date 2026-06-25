桃のシーズンが到来し、各地で個性的な新品種が注目を集めています。山梨県からはシャキシャキとした食感が特徴の「夢桃香」が、愛知県からは“黄金の果肉”を持つ希少なブランド桃「こまきゴールド」が登場し、人気となっています。■「桃を買うときは山梨を選んでいます」東京都内の百貨店「大丸東京店」の青果売り場では、桃のシーズンを迎え売り場がにぎわっています。山梨県産や熊本県産など、およそ10種類の桃がずらりと並び