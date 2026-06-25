暑い季節にぴったりの爽やかスイーツが登場！協同乳業の人気商品「メイトーのなめらかプリン」シリーズから、国民的人気飲料「カルピス」とコラボした『メイトーのなめらかプリン 「カルピス」入りソース』が2026年6月15日（月）より期間限定で発売されます。濃厚でクリーミーななめらかプリンに、「カルピス」ならではの甘ずっぱいソースを合わせた今回の新商品。ひと口食べるご