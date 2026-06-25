急にうまくなるスイング論！今回は坂場コーチにアプローチのレッスンをしていただきました。 バンカーと同じようにボール手前を意識する 大学時代は関東一部リーグで活躍し、大学卒業後すぐにレッスンの道に進んだ坂場大希は、24歳の若き人気コーチ。現在は初心者から女性まで幅広く教えているが、もっとも効果があるのがアプローチのレッスンだと語る。 「フルショットは体