気象台は、25日午前6時08分に、レベル４土砂災害危険警報を大牟田市に発表しました。筑後地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■北九州市●レベル２土砂災害注意報■福岡市●レベル２土砂災害注意報■大牟田市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■久留米市●レベル２土砂災害注意報■直方市●レベル２土砂災害注意報■飯塚市●レベル２土砂災害注意報■田川市●レベル２土砂災害注意報■柳川