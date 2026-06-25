【ワシントン共同】米政府は24日、化学大手ケマーズが所有する南部ウェストバージニア州の工場周辺などで発生した有機フッ素化合物（PFAS）汚染への対応として、同社が4億5千万ドル（約730億円）以上を支払うことで和解に達したと発表した。「PFAS製造大手との初の包括的和解」としている。PFASは健康影響が懸念されており、同社は汚染地域の住民に代替の飲み水を提供する。ケマーズは化学大手デュポンから分社化されて設立さ