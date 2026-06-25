群馬県のJR高崎駅近くの駐車場で24日、28歳の女性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。この現場からは車が1台逃走したことがわかっていますが、その後、その車は埼玉県内で交通事故を起こし、運転していた34歳の男が死亡しました。警察は2人について関連を調べています。■電柱に衝突…搬送先の病院で死亡確認殺人容疑で家宅捜索24日午後9時すぎ。記者「群馬県警の捜査員が集まっています」群馬県玉村町にある住宅