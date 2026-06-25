2026年4月から5月にかけて、南大西洋などを航行していたクルーズ船「ホンディウス（Hondius）」号において、ハンタウイルス（ハンタウイルス肺症候群）の集団感染が発生したニュースは世間を驚かせました。マーケティング支援事業を提供する株式会社ネオマーケティング（東京都渋谷区）が実施した「ハンタウイルス」に関する調査によると、ハンタウイルスを「どういうものか知っている」とした人は約1割にとどまった一方、何らかの