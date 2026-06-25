累計300万台を突破した「国民的軽自動車」がさらに進化！ホンダは軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」シリーズの一部改良（マイナーチェンジ）モデルを2026年6月18日に先行公開しました。N-BOXは2011年12月に初代モデルが登場したホンダの軽スーパーハイトワゴンです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがホンダの新型「軽“スライドドア”ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）センタータンクレイアウトを活用した軽乗用