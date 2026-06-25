私はエリカ。ママがパパに、私が部活で「真面目にやれ」と怒鳴られたと話しました。パパに冷静に何があったのか尋ねられて、私はバスケ部が弱小なので真剣にやる必要がないこと、友だちに誘われてゆるい部活だと思って入ったことを訴えました。しかしパパから「部活で何をしているのか」と聞かれて、私はだんだんと自分の声が小さくなるのを感じました。パパの追及に私は何も言い返すことができません……。パパの言うことは正論で