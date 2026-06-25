札幌・北警察署は2026年6月24日、不同意性交の疑いと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、札幌市東区に住む男子大学生(19)を逮捕しました。男子大学生は2026年2月1日正午ごろ、札幌市北区にある店舗で、10代前半の少女に対してみだらな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影し、児童ポルノを製造した疑いがもたれています。警察によりますと、男子大学生と少女はSNSを通じて知り合ったということです。調べに